تحرير 95 مخالفة تموينية خلال شهر مايو بقوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء ، إن ادارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع ادرة الطب البيطرى، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقري التابعة لها خلال شهر مايو الوشيكه نهايته، أسفرت عن تحرير 95 محضر لمخالفات تموينية متنوعة.

وأوضح الدكتور قدري الشعيني أن المخالفات شملت تحرير ٧٢ محضراً لأصحاب المحالات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية وتصرف في دقيق مدعم واثبات مبيعات وهمية وتجميع مواد بترولية واقماح محلية واردف رئيس المجلس انه تم تحرير ٢٣ محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي الادارة التموينية، تضمنت المخالفات عمل محاضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم اعطاء بون صرف للمواطنين فضلا عن تحرير محاضر لعدم نظافة المكان والادوات المستخدمة في عملية إنتاج مرحبا.

مؤكدا أن الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات مستمرة لمحاربة كافة مظاهر الغش والجشع ومنع أي تلاعب في السلع الغذائية لاسيما التي تمس احتياجات المواطن الأساسية.

وفي سياقٍ متصل قامت ادارة التموين بتوزيع عدد من بطاقات التموين الجديدة والواردة اليها علي مكاتب التموين بنطاق المدينة لتسليمها الي اصحابها حتي يتسني لهم صرف مستحقات المقررة لهم.