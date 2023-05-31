توفير بذور وتقاوي ومخصبات لصغار المزارعين استعدادا الموسم الصيفي بقوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بان الادارة الزراعية بالمدينة قدمت مجموعة المساعدات والخدمات والاستشارات الفنية للصغار المزارعين خلال الشهر مايو الجاري.

واوضح رئيس المركز أن قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة قام بتدبير احتياجات المواطنين وصغار المزارعين من تقاوي وبذور لزراعة محاصيل الموسم الصيفي الجديد، فضلا عن تدبير احتياجاتهم من المخصبات بهدف رفع إنتاجية الارض المنزرعة بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة علي حدٍ سواء، كما قدم القسم مجموعة من الندوات أعطي فيها التوصيات الفنية الواجب اتباعها بالحقول الارشادية، ومعلومات عن اليات حصاد المحاصيل الشتوية وطرق الري الحديث.

فيما قام قسم مكافحة الآفات بفحص وتمشيط زراعات القصب ضد امراض التفحم السوطى والثاقبات، وقام بمسح ٣٥ فدان من مساحات الاراضي المنزرعة بالذرة الشامية ضد دودة الحشد الخريفية، كما قام بمعالجة عدد ( 220 ) نخلة مصابة بسوسة النخيل بالمبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة، اجراء مكافحة جماعية للقوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية.

وفي ذات السياق، جدد قسم الإنتاج الحيواني عدد ( 117 ) رخصة مزاولة نشاط بيع قشور وعلافة، وبمشاركة الادارة البيطرية قام القسم بحصر اعداد مزارع الدواجن بجميع نواحي القري والمدينة لتكوين قاعدة بيانات حول هذا النشاط، هذا فيما تلقي قسم المحاصيل السكرية طلبات المزارعين لتنفيذ مشروع تنمية انتاج القصب للموسم الربيعى 2023، حيث تم تنفيذ مشروع ( حرث تحت التربة وتسوية ) علي مساحة 350 فدان.

فضلاً عن قيامه بمتابعة المساحات الخاصة بمشروع تطوير زراعة محصول القصب باستخدام تقنية الشتل فى الموسم الخريفى 2022 م .