عمر عصر سفير وزارة الشباب للرياضة المصرية

التقي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتقديم التهنئة بتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



حضر اللقاء، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، محمد الشاذلي مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، ومحمد الصفتي مدير عام المكتب الفني.

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه الشخصي علي لقاء نجم منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، فور عودته من بطولة العالم بجنوب إفريقيا، مشيرًا إلي أن ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.



نوَّه وزير الشباب والرياضة إلي أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية والقارية، مصدرًا قرارًا باعتبار عمر عصر سفير الوزارة للرياضة المصرية.

أشار الوزير إلي أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في رعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات، بجانب برنامج الرعايات الخاصة بالأبطال، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في كثيرٍ من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

توجَّه لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة كافة من أجل إزالة المعوقات التي تواجهه في مختلف منافساته الدولية والقارية كافة، والدعم اللامحدود المُقدم لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، قائلًا: "نتطلع دومًا إلي عزف النشيد الوطني في كل المحافل العالمية".