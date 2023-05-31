إنهيار إسلام الشاطر إثناء مراسم دفن والده بمقابر الأسرة بالإسكندرية

وصل منذ قليل جثمان والد اللاعب إسلام الشاطر، إلى مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى محافظة الإسكندرية، وذلك لتأدية صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر ثم إلى مقابر الأسرة بمدافن العمود.وانهار الشاطر فى البكاء عقب نزول والده الى القبر .

كان إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، أعلن عن وفاة والده محمود الشاطر، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة، وتتم الدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه على موقع تويتر: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة والدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية".

الجدير بالذكر ان إسلام الشاطر من مواليد 16 نوفمبر عام 1976، إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبى السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.