رصد 7 قضايا مخدرات في دمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرامًا – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرامًا - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (10 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

من جهة أخرى، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بالقليوبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة استقل رفقته شخصين لتوصيلهما بدائرة القسم، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" تجاه وجهه واستولى الآخر على (هاتفه المحمول) ثم قاما بدفعه واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.