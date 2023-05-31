أفلام مهرجان قمرة للسينما العربية في أستراليا

تشهد فعاليات مهرجان قمرة للسينما العربية في أستراليا 3 أفلام، وهم ع البحر للمخرج وسام الجعفري وأزرق مش قاتم للمخرجة مي زيادي ومن عمل الشيطان للمخرجة ديسيل مختجيان وتعرض الأفلام في سينما ديندي نيوتاون، والذي يقام من 2 إلى 4 يونيو الجاري.

نُبذة عن الأفلام المشاركة:

ع البحر: تأليف وإخراج وسام الجعفري، ويشارك في بطولته ياسمين شلالدة وورد الكردي وإميل سابا، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر وشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية.

فيلم ع البحر

ويحكي الفيلم قصة ناهد التي تحاول الاحتفال مع زوجها المُطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع كل الصعوبات التي تواجه الشابة للحصول على مكونات الكعكة أثناء جائحة كورونا، فهل تستطيع الاحتفال مع زوجها في مكانهم السري؟

أزرق مش قاتم:

ميعاد العرض: يوم الجمعة 2 يونيو الساعة 6:30 مساءً إخراج مي زيادي ويشاركها التأليف أحمد عتيق، وبطولة آية جمال وآدم أيوب ومحمد حسيب وروضة خميس وعمرو عز، وشارك في مهرجانات روتردام للسينما العربية وشنغهاي للأفلام القصيرة والقاهرة للفيلم القصير.

ويدور حول فتاة ثلاثينية تعكس أحلامها أزمات أساسية في حياتها، إذ ترى في أحلامها علاقتها بـأبويها وحبيبها؛ هؤلاء الأشخاص المتعلقين بـالصدمة النفسية التي تؤرقها. فهناك نرى ما يختزنه لا وعي الفتاة من صراع معهم وتأثير العلاقات الثلاث على رؤيتها لذاتها ومن ثم تشكيل علاقاتها بالعالم.

فيلم أزرق مش قاتم

من عمل الشيطان:

ميعاد العرض: يوم السبت 3 يونيو الساعة 7 مساءً إخراج ديسيل مختيجيان وتشارك في بطولته أيضًا مع علي السبع، ماريا سابا، لالا شماميان، وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويحكي قصة فتاة أرمنية-مصرية قضت فترة طفولتها بين الأقليات الأرمنية في مصر، ثم رحلت إلى فرنسا وقضت 10 أعوام بها لتبدأ الأحداث مع عودة الفتاة إلى مصر لتنظيم معرض عن المصورين الأرمن وتثير عودتها بداخلها صراعًا عن الهوية بين ثقافة مصر وجذورها الأرمنية. ميعاد العرض: يوم الأحد 4 يونيو الساعة 4 مساءً.