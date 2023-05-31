التصريح بدفن جثة ربة منزل سقطت من أعلى سلم الطابق الثاني بالمنشاه

صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج لقيت مصرعها إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ عقب سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزلهم .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي لمركز شرطة المنشاه بوصول "سهير . ص . ا . ا" 36 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن إدعاء سقوط من علو .

وإنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- زوجها "عامر . م . د . ع" 50 سنة موظف ويقيم بذات الناحية وشقيقها "أحمد . ص . ا . ا" 39 سنة عامل ويقيم دائرة المركزبأنه أثناء تواجد المذكورة أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل العائلة الكائن بناحية أولاد سلامة دائرة المركز إختل توازنها وسقطت بقاع السلم مما نتج عنه إصابتها ووفاتها .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية .