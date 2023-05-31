الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اليوم..المقاولون يستضيف الإسماعيلي والبنك الأهلي يلتقي الداخلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تستأنف اليوم الأربعاء، مواجهتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، فيما يواجه البنك الأهلي نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

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المقاولون يستضيف الإسماعيلي
 

يستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي على ستاد عثمان أحمد عثمان، في الساعة التاسعة والنصف، فيما يواجه البنك الأهلي، الداخلية على ستاد القاهرة الدولي في السابعة.

ويأتي المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بـ41 نقطة بعد 29 لقاء، حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء  وتعرض للهزيمة في 6 مباريات، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الحادي عشر في الدوري المصري ويملك 32 نقطة، بعد لعب 28 لقاء، حيث فاز فى 7 وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات.
 

دائرة الهبوط
 

يخوض فريق البنك الأهلى مباراة اليوم التي تقام على أرض استاد القاهرة الدولي من أجل الفوز لضمان الابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.
 

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فيما يرغب البنك الأهلي في الفوز من أجل الاتبعاد عن شبح الهبوط، حيث يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 3 نقاط ويملك البنك الأهلي 31 نقطة في المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما انتصر في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات  وتعرض للهزيمة في 12 مباراة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر ويملك 28 نقطة.
 

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