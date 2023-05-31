قانون الضريبة على الدخل يفقد الحصيلة الضريبية 6 مليارات جنيه

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ويتضمن التعديل الجديد خفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، إذ تسمح التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنوياً.

تعديل ضريبة الدخل أعطى ميزة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب:

وفي السياق قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن تعديل ضريبة الدخل أعطى ميزة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب سواء من يعملون بالتبعية وهم الموظفين بجهاز الإداري الدولى أو أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى.

وأضاف محروس في تصريحات تلفزيونية، أن التعديل على ضريبة الدخل أدى إلى فقدان الحصيلة الضريبية لـ 6 مليارات جنيه بسبب زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين وزيادة الشريحة المعفاة للموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الثروة العقارية.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تعديلات الضريبة على الدخل أعطى ميزة خصم من الضريبة 5 % من الفرد إذا كان يتمسك بحقه بالحصول على الفاتورة الضريبية، بجانب إعفاءات لصناديق الاستثمار وفقا لأحكام المادة 50 وأصبح المستفيد من ربحية الوثيقة معفي من الضريبة.

أهداف القانون:

ويهدف مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

يذكر أنه في مارس الماضي، كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة برفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل فيما فضلت وزارة المالية، الاتجاه لفرض شريحة ضريبية جديدة على أصحاب الدخول المرتفعة بالتزامن مع رفع حد الإعفاء