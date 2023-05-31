مصر تستقبل الوفود الشبابية المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية

برعاية الرئيس السيسي..

تستقبل وزارة الشباب والرياضة، عددًا من الوفود الشبابية المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار «شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب»، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم.

استقبلت الوزارة اليوم وفود دول (تنزانيا، تونس، جنوب إفريقيا، الصين، أذربيجان، البرازيل، فلسطين، سيراليون، روسيا، المغرب، عمان، الأردن، تشاد، باكستان، الكاميرون، لبنان، أرمينيا، النيجر، المكسيك، والجزائر).

شهدت الوفود الشبابية التي وصلت أمس واليوم، حفل ختام مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وكذلك المشاركة صباح اليوم بأكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعد منحة ناصر، أحد الآليات التنفيذية لتوصيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الكفاءات من الشباب الإفريقي، وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة، ودعم فرص الترويج للدور المصرى عالميًّا، وتأتى فى إطار تنفيذ كل من رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، والجنوب.