رصد قضية غسل أموال بـ3 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكي.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة"، ما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريباً.

في سياق آخر، توفى شاب في العقد الرابع من العمر، اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات سيارة مسرعة في منطقة المقطم، ما أدى لإصابته بنزيف خارجي أودى بحياته.

مأمور قسم شرطة المقطم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب دهسًا أثناء عبور الطريق بدائرة قسم الشرطة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث في المقطم، وبالفحص تبين العثور على شاب متوفى يدعى خالد السيد، في العقد الرابع من العمر، مصابا بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف خارجي.

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

في سياق متصل، أوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.