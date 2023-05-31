اتهام سوناك بمحاولة التستر على تصرفات الوزراء أثناء تفشي وباء كورونا

اتهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمحاولة التستر على تصرفات الوزراء خلال وباء كورونا حيث كثف مكتب مجلس الوزراء معركته لحجب رسائل بوريس جونسون على واتس أب من تحقيق كوفيد19.

وأصر رئيس الوزراء على أن حكومته تتعاون مع التحقيق لكنها تواجه دعوات متزايدة من الخبراء والنواب وبعضهم جاء من داخل حزبه لتسليم الأدلة دون تنقيح.

واتهم كل من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار الحكومة بالتستر المحتمل ، بينما تساءل أقارب أولئك الذين ماتوا في جائحة كوفيد عما يجب على الوزراء إخفاءه.

استخدم التحقيق ، الذي قادته القاضية المتقاعدة هيذر هاليت ، سلطاته الشاملة لطلب دفاتر مذكرات ومذكرات ومراسلات على واتس اب بين جونسون و 40 من كبار الشخصيات الحكومية.

لكن الحكومة تعارض الطلب على أساس أنها تريد حماية خصوصية الوزراء والمسؤولين ، وتدرس اتخاذ إجراء قانوني لمنع الكشف.

قال مصدران مطلعان على طلبات التحقيق إن مكتب مجلس الوزراء يقاوم تسليم المواد من جونسون ومساعده لأنهم يخشون أن الاستسلام سيعني تقديم جميع الأدلة الأخرى من الوزراء ، بما في ذلك سوناك نفسه ، في شكل غير منقح.

أمهل هاليت الحكومة يومين آخرين لتسليم المعلومات غير المنقحة فيما يتعلق بجونسون وأحد كبار مساعديه ، هنري كوك ، مع تقديم المواد الآن بحلول الساعة 4 مساءً يوم الخميس. يعتبر رفض الامتثال لأمر التحقيق جريمة جنائية محتملة.

وقال متحدث باسم جونسون إنه "ليس لديه اعتراض" على 24 مفكراته وواتس آب التي تم تقديمها للتحقيق ، وادعى أن محامي الحكومة قد سُمح لهم بالفعل بالوصول إليها.

لكن مكتب مجلس الوزراء أصدر بيانًا جديدًا يوم الثلاثاء يصرح فيه بعدم إعطاء تحقيق كوفيد مواد غير خاضعة للرقابة ، مع استمرار الحكومة في النظر في إمكانية الطعن القانوني.

سوناك يزور واشنطن

ويُجري رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل في واشنطن، بشأن تحسين العلاقات الاقتصادية وسبل الحفاظ على دعم أوكرانيا عسكريًا في صراعها مع روسيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم (الثلاثاء

وأوضح المتحدث أن سوناك سيكون في واشنطن يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، وسيلتقي بايدن وأعضاء من الكونجرس وكبار رجال الأعمال الأمريكيين، وفقًا لـ رويترز.

وأضاف أن الزيارة ستكون فرصة لاستكمال المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء والرئيس بايدن في الأشهر الأخيرة حول تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن التحديات الاقتصادية التي ستحدد مستقبلنا