فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد أكبر معمل مركزي في الصعيد

عقب انتهاء تدريب الكميائيين للعمل بشكل فعلي

تفقَّد المهندس على عبدالرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، يرافقه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونادر مكرم وأحمد القوصي بالإدارة المالية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

رافقه خلالها مسئولين بالشركة لمتابعة آخر المستجدات بالمعمل المركزي عقب الانتهاء من التدريبات لفريق العمل بالمعمل للتشغيل بشكل فعلي وذلك للمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية وزيادة فاعليتها نحو تحقيق الهدف المنشود والتي تعمل لخدمة المواطن في الأخير.

قال رئيس مياه اسيوط: "إن التدريبات بالمعمل المركزي تهدف لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الأجهزة وإجراء التحاليل المعملية كافة، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب؛ وهو الكائن بمحطة مياه الهلالي الرئيسية بمنطقة شرق بمدينة أسيوط والأول من نوعه على مستوى محافظات الصعيد والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعنى بخدمة المنطقة بالكامل موضحًا أن هذا المعمل تم العمل على تجهيزه بالإنشاءات والتجهيزات الفنية، مشتملاً على: (4) معامل رئيسية (معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية، المعمل الميكروبيولوجي) لتقديم أفضل خدمة متميزة للمواطن.