الأرصاد تكشف ذروة ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع من اليوم وحتى يوم السبت المقبل على أغلب مناطق الجمهورية بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية.

كتل الهواء القادمة من الصحراء تساعد على ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت أن هذه الكتل تزيد من الشعور بارتقاع درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لافتة إلى أنَّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية فترة النهار، مما يشعرنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب سيناء، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مه برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل درجات الحرارة الصغرى سترتفع وتسجل بين الـ23 درجة مئوية لـ24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وفترات الليل ستكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية.

وأشارت إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح سرعاته تتجاوز 40 كم/ساعة ولكن سيكون هناك بعض المناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد ومطروح والسلوم وهو مثير لبعض الرمال والأتربة، كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد بمطروح والسلوم.

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أنَّ المناطق الداخلية من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد سيكون بها بعض الأتربة والشوائب العالقة بعض فترات النهار، مما ستؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الخميس وتصل درجات الحرارة إلى 39

ونوهت إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الخميس، خصوصًا أنَّه من المتوقع مزيد من الارتفاع غدًا وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية خلال فترات النهار، والمناطق الجنوبية 42 درجة مئوية، ولذلك غدًا وبعد غدًا تكون الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار مع تقدم للأتربة والرمال المثارة بالمناطق الداخلية.