"البسة أكلت العصفورات".. طفلة تفجر مواقع التواصل وتضرب مثالًا للوفاء.. فيديو

البسة أكلت العصفورات.. قتلت العصفورات كلها.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صغير، لطفلة تبكي بحرقة على افتراس القطة لعصافيرها، وهي العلاقة التي تضرب مثالًا للوفاء.

فيديو الطفلة الصغيرة

وخطف فيديو الطفلة الصغيرة، قلوب اليمنيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وقد أثارت كلمات الصغيرة موجة واسعة من التفاعل والتعاطف معها من المواطنين.

الطفلة فطوم فتحي تبكي بحرقة ع العصفورات حقها 😭💔 #فاطمة_فتحي pic.twitter.com/80kNTXV61s — طاهر جواح (@t6585t) May 29, 2023

عمر البسة أكلت العصفورات

عمر البسة أكلت العصفورات.. قتلت العصفورات كلها، كانت تلك الكلمات وكلمة السر لصدمة الطفلة فطوم الصنوي، والتي لم تبلغ من العمر سوى بضع سنوات، مما دفعها إلى إجراء اتصالًا بشقيقها عمر تشكو إليه ما فعلته القطة.

الطفلة الصغيرة

وتوسلت الطفلة الصغيرة بأخيها والدموع تنهمر، وصوتها يتقطع ويختنق، إبعاد تلك القطة الشريرة عن المنزل والتخلص منها في أسرع وقت، ليظهر شقيقها لاحقا في مقطع ثانٍ وهو يهديها مجموعة هدايا وعصافير جديدة، تعويضًا لها عن العصافير التي افترستها القطة.

وفي سياق آخر تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في جريمة بشعة ارتكبتها سيدة بحق صغيرتها بعدما قامت بخنقها حتى الموت، ثم حاولت نحر نفسها للتخلص من حياتها، إلا أنها أصيبت بجرح ذبحي في الرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة سيئة.

وتبين من معاينة النيابة، العثور على جثة طفلة بالغة من العمر 4 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة وإلى جوارها والدتها وبها آثار جروح في الرقبة، بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.

أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للطفلة، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتها، بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث في القاهرة الجديدة.

وكشفت تحريات الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، والفحص الطبي الأولي، عن عدم استقرار الحالة الصحية الخاصة بوالدة الطفلة المجني عليه، وعدم إمكانية الاستماع لأقوالها واستجوابها، وذلك نتيجة للجرح القطعي المتواجد في رقبتها وإصابتها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على كاميرات المراقبة بمحيط مسكن الأم، مسرح الجريمة، كما وضعت حراسة مشددة على غرفة الأم في المستشفى استعدادًا لاستجوابها من قِبل جهات التحقيق عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.