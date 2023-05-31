الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

محمد كمال مديرًا للشئون المالية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

محمد كمال أحمد عبد
محمد كمال أحمد عبد العال

أصدر محمد احمد شحاته، أمين عام جامعة الأزهر المساعد لفرع أسيوط ، قرارًا بتكليف محمد كمال أحمد عبد العال، باحث شئون مالية أول بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، بتسير أعمال مدير إدارة الشئون المالية بالأمانة العامة المساعدة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط. 

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حصل المدير الجديد للشئون المالية على بكالوريوس التجارة جامعة أسيوط عام 2004م، وكان من أوائل الخريجين، والتحق بالعمل في جامعة الأزهر في عام 2006م، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في تخصص المراجعة والضرائب بجامعة أسيوط.

محمد كمال مديرًا للشئون المالية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

تدرج بالعمل الإداري بفرع الجامعة بأسيوط في شئون التعليم والطلاب بكلية الشريعة والقانون بأسيوط حتى 2014م، ثم بالوحدة الحسابية العملية بالأمانة العامة المساعدة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط، كما التحق بإدارة الشئون المالية، ثم عمل بالحسابات العامة والحسابات الخاصة والموازنة والتحصيل حتى تاريخه، وحصل على دورات تدريبية في الجودة والتحول الرقمي.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد ملاعب الجامعة ويوجه بتطويرها للاستثمار في الأنشطة الطلابية

على صعيد آخر تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بتفقد ملاعب الجامعة بمدينة نصر، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد ملاعب الجامعة

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة بتطوير الملاعب الخماسية من أجل توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية، كما وجه فضيلته باستثمار هذه الأماكن وتجهيزها بغرف لخلع الملابس للطلاب، ووجه أيضا بالاهتمام بالمساحات الخضراء في محيط  الملاعب الخماسية، مؤكدا على متابعته الدائمة والمستمرة لهذه الملاعب الخماسية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والكابتن مصطفى عسكر، مدير إستاد الجامعة.

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