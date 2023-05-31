10 يونيو.. سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات "الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية".

وأضافت القباج أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 21 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

الانتهاء من وضع الاستعدادات لبدء تفويج حجاج الجمعيات الأهلية:

وأكدت نيفين القباج على انتهاء مؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي من وضع الاستعدادات النهائية للبدء فى تفويج حجاج الجمعيات الاهلية بداية من 10 يونيو إلى المدينة المنورة وحتى ٢١ يونيو.

وقالت القباج إنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج.

فيما أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة.

وأضاف عبد الموجود، أنه تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقرإقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعي.

وتابع، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، "تم عقد ندوات وبرامج برامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقى ترحيبا كبيرا من الحجاج".