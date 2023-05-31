مصر تستضيف قمة انوكسيرا العالمية للتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي

تستضيف مصر النسخة الخامسة من قمة انوكسيرا العالمية (INNOXERA)، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الخامس من يونيو القادم، في حدث مميز لأكبر قمة عالمية لمناقشة مستقبل الابتكار في تقنيات التعليم والتدريب، في فرصة يستكشف خلالها المشاركون والمتابعون أحدث الابتكارات في تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتعليم والتدريب في الشرق الأوسط وآسيا.

وتحظى قمة انوكسيرا العالمية (INNOXERA)، في دورتها الخامسة هذا العام، برعاية كلاسيرا العالمية للتعليم الذكي (Classera)، الشركة الرائدة في تقنيات التعلم عن بعد، بصفتها الراعي الرئيسي للقمة، في تأكيد على الدور الريادي لمنصة كلاسيرا، التي تعد منصة تعليمية متكاملة وفعالة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وأفضل الممارسات التعليمية، واستكمالا لدورها البارز في تعزيز تجربة التعلم الإلكترونية وتحسين الأداء التعليمي للمدارس والجامعات وكذلك الشركات والجهات الحكومية.

وتنظم كلاسيرا "قمة انوكسيرا لمستقبل الابتكار في التعلم الذكي" بمشاركة العديد من الجهات الدولية والشركات العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث تستعرض "قمة انوكسيرا" أحدث الابتكارات وحلول الشركات في مجال التعلم الذكي، بحضور قادة الشركات وصناع القرار المهتمين بمناقشة الرؤى حول اتجاهات تكنولوجيا التعليم والتدريب وتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم، حاليا ومستقبلا، لتجمع القمة المستثمرين وصناع القرار وقادة التعليم والمعلمين والباحثين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف وتبني أحدث ابتكارات التعلم الذكي.

وتقام قمة انوكسيرا العالمية في مصر تحت رعاية وزارة التعليم والبحث العلمي، وفي حضور ممثلي وخبراء التعليم بالوزارة، وبمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك شركات تكنولوجيا التعليم والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والوطن العربي، وتتعاون القمة مع شركات مايكروسوفت وإنتل كشركاء استراتيجيين لها، وتقدم HP رعايتها البلاتينية للقمة، كما أن سلاح التلميذ هو الراعي الذهبي للقمة هذا العام.

ووقع اختيار قمة انوكسيرا العالمية على مصر لانطلاق فعاليات نسختها الخامسة هذا العام، ولأول مرة، تتويجا لجهود الدولة المصرية في مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة من خلال تنمية وتطوير التعليم، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي والابتكار، والطفرة الملحوظة في تطور آليات التعليم ضمن أهداف التوجه الاستراتيجي لرؤية مصر 2030، وجهود دعم الاستثمار في القطاع التعليمي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعليم في مصر.

في هذا السياق، أكد المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا الراعية للقمة، على أهمية جعل المنطقة العربية محورا للإبداع والابتكار والتطوير، معربا عن فخره بتنظيم قمة عالمية تجمع خبراء عالميين وممثلين حكوميين وشركات عالمية مرموقة، يجتمعون معا من أجل وضع أسس الابتكار لمستقبل التعلم الذكي.

وأشار المدني إلى أن محتوى قمة انوكسيرا العالمية يتماشى مع مسار التحول الرقمي، وهو أحد أهم مسارات رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في قطاع التعليم، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف الرخاء والسلام والازدهار في المنطقة العربية.

من ناحيته، أكد المهندس محمود الجابري، مدير الشراكات الاستراتيجية في كلاسيرا العالمية ومدير كلاسيرا مصر، أن استضافة القاهرة لقمة انوكسيرا العالمية يمثل فرصة استثنائية لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة، خاصة في ظل تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز مستقبل التعليم والتدريب، في خطوة حاسمة لدفع عملية التعليم في مصر نحو مزيد من التحسن والتطور.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات قمة انوكسيرا العالمية بالقاهرة بكلمة ترحيبية من المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا المنظمة للقمة، مع كلمة افتتاحية للدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وخلال القمة، يلقي عبيدة سيداني، رئيس مبيعات الشرق الأوسط في إتش بي، كلمة بعنوان "ثورة التعليم" ممثلا عن الشركة العالمية، كما يكشف محمد العشماوي، المؤسس المشارك لشركة كلاسيرا، عن أبرز تحديثات الشركة في مجال تقنيات التعليم والتدريب، كما يلقي عمرو المصري، مدير قطاع التعليم في مايكروسوفت مصر وتونس والمغرب، كلمة ممثلا عن مايكروسوفت.

وانطلاقا من العنوان الرئيسي للقمة، يهيمن الذكاء الاصطناعي على الجلسات النقاشية خلال قمة انوكسيرا العالمية في نسختها الخامسة هذا العام، حيث تنعقد جلسة نقاشية بعنوان " كيف سيغير الذكاء الاصطناعي شكل التعليم عبر المراحل الدراسية".

كما تتضمن قمة انوكسيرا العالمية بالقاهرة جلسات نقاشية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم المهني والعالي والاستعداد الوظيفي، والتطور الوظيفي في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة الخبراء والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات والمنصات التعليمية.