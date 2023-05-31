شاب جزائري ينقذ امرأة من الغرق في بلجيكا (شاهد)

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب جزائري قام بإنقاذ امرأة من الغرق في نهر الميز في بلجيكا.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن الشاب يدعي “ندير” وقام بعمل بطولي عنما قفذ في النهر دون تردد وقام بإنقاذ المرأة التي كادت أن تفقد أنفاسها الأخيرة غرقًا.

ندير ينقذ امرأة من الغرق

وأوضح الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وواسئل الإعلام الجزائرية قيام الشاب “ندير” بإنقاذ المرأة ومحاولة مساعدتها لتبقى على قيد الحياة لحين وصول رجال الإنقاذ إليها.

ونقلت "النهار الجزائرية" عن وسائل إعلام بلجيكية بأن الشاب الجزائري قفز عدة أمتار في نهر “الميز” وشرع في إبقاء الضحية على سطح الماء حتى وصول المساعدة.

الإسعافات الأولية

ووصل رجال الحماية المدنية من بعد فترة وجيزة وقاموا بمساعدة الشخصين وإخراجهم من الماء، قبل تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وحصد مقطع الفيديو إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به الشاب الجزائري من دور بطولي يعبر عن الشهامة والرجولة.