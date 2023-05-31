الحلم انقلب لكابوس.. أصغر مليارديرة في العالم خلف القضبان

الحلم انقلب لكابوس.. هو حالة ما يحدث لأصغر مليارديرة في العالم والتي تدعى إليزابيث هولمز، والتي كانت تعيش حياة رفاهية وتتمع بالأموال، وتنثرها يمينًا ويسارًا، حتى وصل بها الحال للعمل والعمل براتب أقل من 0.12 دولار في الساعة.

قصة إليزابيث هولمز

وتعود قصة إليزابيث هولمز، إلى مواجهتها إدانات تتعلق بالاحتيال على المستثمرين، إبان إدارتها لشركة Theranos الناشئة، حيث بدأ كل شيء في الانهيار بعد تحقيق دامغ أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في عام 2015.

أصغر مليارديرة في العالم

وكانت أصغر مليارديرة في العالم، تمارس اجتذاب شخصيات للاستثمار في شركتها الناشئة، التي وعدت باختبار مجموعة واسعة من المشكلات الصحية باستخدام بضع قطرات من الدم، حيث أدينت هولمز بالادعاء الكاذب أن مختبرها الناشئ للدم يمكنه تشخيص عدد كبير من الحالات باستخدام قطرة دم واحدة فقط.

وقبل أن يكشف جون كاريو، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مزاعم شركتها الكاذبة، كانت هولمز تمتلك ثروة صافية قدرها 4.5 مليار دولار عن عمر يناهز 30 عاماً فقط، وفقاً لمجلة فوربس.

تجدر الإشارة إلى أنه أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إدوارد دافيلا، بحضور المليارديرة الصغيرة إلى السجن أمس الثلاثاء 30 مايو 2023 بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة مناشدتها بالبقاء طليقة أثناء استئناف إدانتها، ولكن في الحقيقة ستقضي الفتاة الأمريكية إليزابيث هولمز 11 عامًا من حياتها خلف القضبان.

وتعد هولمز أصغر مليارديرة بأمريكا عام 2014، عندما كانت شابة بعمر 30 عامًا، تركت دراستها الجامعية لتؤسس شركة يمكنها أن تغير من وجه الخدمات الصحية في أمريكا، وتركت إليزابيث دراستها في جامعة ستانفورد، لتلتحق بعمر الـ 19 بتنفيذ خططها بإنشاء شركتها الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه خسر الملياردير كارل إيكان، أكثر من 10 مليارات دولار في يوم واحد بسبب اتهام شركته باستخدام حيل احتيالية في عمليات البيع والشراء واتهمته شركة "هيندونبورغ للأبحاث"، باستخدام هيكل اقتصادي يشبه "هرم بونزي"، فتراجعت أسهم شركته "Icahn Enterprises L.P"، بنسبة 20% وهي أكبر نسبة مسجلة، ما أدى إلى محو 3.1 مليار دولار من ثروته.