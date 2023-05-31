اليوم.. الحكم على البلوجر "لوشا" بتهمة الخطف

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من والدة المجني عليه يتهم لوشا وآخرين بخطف نجلها المدعوياسينممدوح،وذلك بطريق مصر الفيوم، واحتجازه لمدة يومين، وابتزاز أسرته ومساومتها، وطلب منها مبلغًا ماليًا فديةً لإطلاق صراح الطفل.

وأكدت التحريات، صحة الواقعة، وأن المتهم محمد كمال، هو المدبر لهذه الواقعة، بالاشتراك مع محمد عامر ورمضان ماهر محمد عبدالسلام ومحمد عبد الحميد الشهير بلوشا.

وأوضحت التحريات، أن أحد المتهمين على علاقة بوالدة الطفل المختطف، وعلمه بإرثها من زوجها المتوفي فظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموالها وعلى أموال أطفالها القصر، حيث اتفق مع باقي المتهمين على خطف الطفل، وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

وأقدم المتهم الأول على اصطحاب المدعوة منى فتحي وابنها من مدينة الإسكندرية بناءً على طلبها لإجراء بعض الأعمال بشقتها، وهناك استغل تلك الفرصة للتواصل مع المتهمين لتنفيذ خطتهم وأثناء سيرهم وعودتهم بالسيارة الخاصة بالمجني عليها، وفور وصولهم إلى الطريق السياحي الجديد دائرة القسم قام بالتوقف بها بجانب الطريق، حيث قام باقي المتهمين مستقلين سيارة ملاكي ماركة بي إم دابليو زرقاء اللون، بالتوقف أمام المجني عليهما، ورشوا مخدرًا عليهم، وقاموا بخطف الطفل.

حدد القانون المصري عقوبة جريمة الخطف، حيث نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.