الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الجيش السوداني يعلق مشاركته بمفاوضات جدة

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

أكد مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني علق مشاركته في مفاوضات جدة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

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كانت أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، أنه سيكون هناك آلية لمراقبة تنفيذ "اتفاق جدة" بين ممثلى الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.

تجدر الإشارة إلى أنه أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالأمس أن القوات المسلحة السودانية تخوض معركة نيابة عن الشعب السوداني، مؤكدًا أن قواته لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل.

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