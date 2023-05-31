«عائلة مرزوق» دراما اجتماعية عمرها 65 عاماً.. و«ألف ليلة وليلة» سحر الخيال

«الدراما الإذاعية».. تاريخ من الإبداع والريادة

تحتفل الإذاعة المصرية اليوم بمرور 89 عاماً على انطلاقها لتدخل عامها الـ90، لتكون شاهداً على زمن الفن الجميل، الراديو كان جزءاً أساسياً من الروتين اليومى للأسرة المصرية، وكانت شاهداً على مراحل هامة من تاريخ مصر، واشتركت فى بعض الأوقات فى صناعة تاريخ مصر والمنطقة بأكملها، وتمثل دراما الاذاعة المصرية نقطة انطلاقه حقيقية فى تاريخ الفن المصرى، حيث تنقلك الدراما الإذاعية بقدرة هائلة على تمثيل كل مشاعرك وأحاسيسك وتوصل المعنى وتجسيده بالصوت فقط، وعكفت الدراما الاذاعية لفتح مجال الخيال، قبل انتشار الدراما التليفزيونية، وكانت الدرما الاذاعية تمثل عاملاً قوياً فى اهتمامات الناس فكان جمهور الاذاعة من كبار السن وكذلك الشباب وربات البيوت، ومنهم مسلسلات للاستمتاع والتثقيف ومن هذه المسلسلات: «البراراى والحامول، أفواه وارانب، الشك يا حبيبى، عائلة مرزوق افندى، انت اللى قتلت بابايا، رضا بوند، شنطة حمزة، أنف وثلاث عيون، وألف ليلة وليلة، الدنيا على جناح يمامة، سيد وحرمه فى رمضان، سها هانم رقصت على السلالم»، عودة ريا وسكينة والاستاذ نجف وذئاب ورجال وكذلك كانت انطلاقة لمسلسلات السير الذاتية وكان أشهرها «ثومة» عن شخصية كوكب الشرق أم كلثوم وقدمتها سميحة أيوب، واليتيم عن حياة الفنان عبدالحليم حافظ بطولة عماد عبدالحليم، و«قاهر الظلام» عن شخصية الكاتب الكبير طه حسين وجسد شخصيته الفنان محمود مرسى وغنى التيتر العندليب عبدالحليم حافظ.

ويعتبر مسلسل «عائلة مرزوق أفندى» هو المسلسل الإذاعى الذى تستمر حلقاته حتى الآن، حيث انطلقت اولى حلقاته عام 1959، وكان يذاع ضمن البرنامج الشهير (إلى ربات البيوت) التى قامت على تدشينه الإذاعية صفية المهندس وعائلة مرزوق افندى يقدم يوميات اسرة مصرية تشكل قوام المجتمع المصرى، فهى تنتمى الى الشرائح المتوسطة من الطبقة الوسطى التى تكافح فى الحياة وتتأصل بالقيم والمثل وتتمسك بتعليم ابنائها.

تناقش كل ما تتعرض له الاسرة المصرية من مصاعب وتحديات، ورغم أنها توقفت فى 2009، وعادت فى عام 2013، وما زالت تذاع حتى الان وشارك فى تقديم هذا المسلسل أكثر من 200 فنان مصرى وعربى على مدار بثه من بينهم، النجم الراحل فؤاد المهندس، والنجمة الراحلة إحسان القلعاوى، والفنان أشرف عبدالغفور، وعزيزة حلمى، وتوفيق الدقن وفريد شوقى، وحالياً يشارك فيه قيس عبدالفتاح وعايدة كامل.

أيضا ضمن المسلسلات التى حققت نجاحا مسلسل «الشك يا حبيبي»، وهو مسلسل اجتماعى كان يذاع فى فترة السبعنيات فى 1977، باعمالها المتنوعة من منوعات واغانٍ ومسلسلات اجتماعية ناجحة.. فقد استعان مسئولو هذه الاذاعة بنخبة من المع وأشهر كتاب الدراما الاذاعية وعلى رأسهم المؤلف سمير عبدالعظيم ليقوم بتأليف واخراج مسلسل (الشك يا حبيبي) الذى ناقش عدة ظواهر غاية فى الأهمية وهى الشك بين الزوجين وما يترتب عليه من تدمير الأسرة بأكملها، اشترك فى بطولة المسلسل يحيى شاهين وشادية ومحمود ياسين وسناء جميل.

أيضا مسلسل «أفواه وأرانب»، جمع بين أشهر النجوم الزمن الجميل، واستعان المخرج والمؤلف سمير عبدالعظيم، بالفنانة فاتن حمامة والفنان محمود ياسين، وزبيدة ثروت لبطولة هذا العمل الاجتماعى الذى تناول اهم قضايا المجتمع وهى كثرة الانجاب وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية تسبب فى تاخر عقلية وفكر مواطنى المجتمع.

وحظى المسلسل بأعلى نسبة من المستمعين ما جعل من مؤلفه أن يقدم جزءاً ثانياً من المسلسل يتناول فيه تطور أحداثه باسم (كفر نعمة) والى تحويل احداثه الى فيلم مصرى بنفس الاسم وبنفس الابطال تقريبا الا انه استبدل الفنانة زبيدة ثروت التى جسدت حبيبة البطل (محمود ياسين) فى المسلسل الاذاعى بالفنانة ليلى شقير بالفيلم.

ايضا من المسلسلات «سمارة»، للكاتب عبدالمنعم السباعى وهو مسلسل اجتماعى سياسى تحول الى مسلسلات وافلام، واشترك فى الكتابة الفنان محمود اسماعيل الذى جسد اهم شخصية فى المسلسل، من بطولة سميحة ايوب، وابراهيم سعفان ونجمة ابراهيم وملك الجمل، حيث رصد مخرج العمل يوسف الحطاب أحوال الحارة المصرية فى فترة الأربعينيات من القرن الماضى وما تحويه من احداث سياسية.

المسلسل داعب خيال الفتاة المصرية الشعبية ولذلك لاقى انتشاراً وشهرة واسعة لدرجة وقت اذاعته كانت تخلو الشوارع من المارة من اجل الاستماع اليه ومتابعة احداثه.. ما جعل من القائمين عليه تكملة احداثه بعملين اخرين وهما (عودة سمارة) و(أمارة بنت سمارة).

أيضا المسلسل الكوميدى (رضا بوند)، حيث قام المؤلف عبدالرحمن شوقى بكتابة المسلسل واستعان بالفنان محمد رضا الذى كان يتمتع بشهرة عالية فى افيهاته الخاصة وبطريقة كلامه ولهجته المميزة، لتشاركه صفاء أبوالسعود والفنانة نبيلة السيد فى تلك المباراة من الكوميديا الاذاعية والتى لاقت انتشارا كبيرا.

«ألف ليلة وليلة» رائعة إذاعية خالدة كتبها طاهر أبوفاشا وأخرجها الرائد الإذاعى محمد محمود شعبان، وبدأت بث الحلقات فى الخمسينات، قامت الراحلة زوزو نبيل بدور شهرزاد، وعبدالرحيم الزرقانى بدور شهريار وتربى على سماعها الكثير والكثير من الأجيال المصرية والعربية.

أيضاً ضمن الاعمال الإذاعية الهامة، «فوازير رمضان» التى ألف حلقاتها الأولى بيرم التونسى وقدمتها بطريقة مميزة آمال فهمى، و«السمسميّة» من إخراج محمد محمود شعبان وأداها المنولوجست سيد الملاح مستعيناً بآلة السمسمية وتضمنت حلقاتها توجيهاً للالتزام بسلوك أخلاقى رفيع أو نقد سلوك ما.