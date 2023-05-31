الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الساحل الجنوبي لنيوزيلندا في المحيط الهاديء هزة أرضية بقوة 6.2 درجة، وعلى عمق على عمق 33 كيلومترًا قرب جزر أوكلاند الأرخبيل الصغير والواقع على بعد 450 كيلومترًا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

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موجات تسونامي

وكشفت الهيئة، أنه لم تصدر سلطات نيوزيلندا أى تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.

زلازال 
يذكر أن سلسلة من الزلازل متوسطة القوة ضربت الجزيرة الشمالية فى نيوزيلندا أواخر الشهر الماضى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

هيئة المسح الجيولوجي

كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب منطقة خليج هوك بالقرب من بلدة دانيفيرك، وتبعه بفترة وجيزة زلزال بقوة 5.2 درجة، فيما تبع ذلك عدة توابع أكثر اعتدالًا.

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