مشاهدة صادمة.. شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زواج بالكويت (فيديو)

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة طعن رجل لأحد الأشخاص في إحدى صالات الأعراس بالكويت.

وأوضح المشهد تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص بشكل مفاجئ ويخرج آله حادة من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربا.

وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

فيما ذكرت صحف محلية أن الجاني هو شقيق المطعون.

#وزارة_الداخلية: تم ضبط الجاني في #حادثة_طعن ..وتسجيل قضية الشروع بالقتل



_بعد ورود بلاغ الى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على آخر بأحد الأعراس#الكويت pic.twitter.com/N0vyc1zD1a — اليوم (@alyoom_965) May 30, 2023

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أعلنت فيه عن تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



في مطلع مايو الحالي، ذكرت صحيفة "القبس" المحلية أن الكويت شهدت 255 "جريمة قتل مروعة" منذ عام 2012 وحتى منتصف أبريل الماضي، أي بمعدل جريمتي قتل شهريا.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وزير الداخلية وجه باستحداث خطط أمنية جديدة ووضع استراتيجية غير تقليدية لمواجهة العنف والسلوك الإجرامي.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية المقترحة تعتمد على الأساليب العلمية المتطورة للحد من وقوع الجريمة وخفض معدلاتها.

