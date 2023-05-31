تراجع مبيعات الملاكي والشاحنات والأتوبيسات في مصر

أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية "ملاكي وأتوبيسات وشاحنات"، خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري.

مبيعات الملاكي والشاحنات والأتوبيسات

وفقاً للمعلن من مجلس معلومات سوق السيارات أميك، فإن مبيعات السيارات في مصر بشكل عام "ملاكي وشاحنات وأتوبيسات"، تراجعت بنحو 73.4% لتصل إلى 23 ألفًا و191 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 87 ألفًا و232 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

مبيعات الملاكي

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت كذلك مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 76% لتسجل 16 ألفًا و172 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 68 ألفًا و449 مركبة.

مبيعات الأتوبيسات

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 54% إلى 2652 مركبة، مقابل 5 آلاف و759 وحدة وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»

مبيعات الشاحنات

كما سجلت مبيعات قطاع الشاحنات تراجعاً كبيراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 66% لتصل إلى 4 آلاف و367 وحدة، مقارنة بنحو 13 ألفًا و24 مركبة.

نقص المعروض من السيارات

ويأتي تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة في ظل استمرار أزمة نقص المعروض من مختلف الطرازات، والارتفاعات المتتاليية في الأسعار.

اشتعال الأوفر برايس

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر يشهد انتشاراً كبيراً لظاهرة الأوفر برايس التي طالت كافة أنواع السيارات.

ويعرف الأوفر برايس بالزيادات غير الرسمية التي يفرضها بعض الموزعين والتجار على أسعار السيارات في مصر مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار لدى وكلاء العلامات التجارية.

أوفر برايس يتخطى النصف مليون جنيه

وتخطت قيمة الزيادات غير الرسمية "أوفر برايس"، على بعض السيارات التي تنتمي لفئة السيارات الاقتصادية حاجز النصف مليون جنيه.

استمرار أزمة سوق السيارات

ويرى خبراء السيارات والمتخصصين أن أزمة سوق السيارات سوف تستمر خلال الفترة القادمة، وسط تأكيدات باستمرار تراجع المبيعات، معللين ذلك باستمرار مسببات الأزمة الممتدة منذ عام أو يزيد ومنها الانخفاض الحاد بالمعروض وارتفاع الأسعار المتواصل.