مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

استقبل مساء اليوم مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار "كاتاوسكي فى بولندا" التي تقل على متنها 273 من السائحين، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه لوصول اول رحلة.

وقامت إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولى بتوزيع الورود للوافدين وحسن استقبالهم، وتم تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وتقديم الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة على شواطىء الغردقة .

و تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة فى جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة و تنشيط الحركة الجوية و الموسم السياحي.

جدير بالذكر أنه تم تطوير البنية التحتية للقطاع السياحى والفندقى لتصبح مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم..

وصول الرحلة