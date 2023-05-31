تفاصيل جريمة شقة التجمع.. طفلة مشنوقة وصدمة في أمها

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في جريمة بشعة ارتكبتها سيدة بحق صغيرتها بعدما قامت بخنقها حتى الموت، ثم حاولت نحر نفسها للتخلص من حياتها، إلا أنها أصيبت بجرح ذبحي في الرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة سيئة.

تفاصيل إنهاء سيدة حياة طفلتها بالتجمع

ووتبين من معاينة النيابة ، عن العثور على جثة طفلة بالغة من العمر 4 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة وإلى جوارها والدتها وبها آثار جروح في الرقبة، بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.

وقد أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للطفلة، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتها، بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث في القاهرة الجديدة.

وأوضحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة المعثور عليها أجنبية الجنسية تحمل إحدى جنسيات دول شمال إفريقيا، ومقيمة بمنطقة التجمع الأول بصحبة ابنتها المجني عليها، حيث أشارت أصابع الاتهام والتحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة، إلى أن الأم وراء ارتكاب الجريمة، حيث قامت بشنق طفلتها، ثم حاولت إنهاء حياتها مستخدمة آلة حادة، إلا أنها فشلت في ذلك وسقطت بجوار جثة طفلتها بمكان العثور عليهما.

وكشفت تحريات الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، والفحص الطبي الأولي، عن عدم استقرار الحالة الصحية الخاصة بوالدة الطفلة المجني عليه، وعدم إمكانية الاستماع لأقوالها واستجوابها، وذلك نتيجة للجرح القطعي المتواجد في رقبتها وإصابتها.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على كاميرات المراقبة بمحيط مسكن الأم ، مسرح الجريمة، كما وضعت حراسة مشددة على غرفة الأم في المستشفى استعدادًا لاستجوابها من قِبل جهات التحقيق عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.

إصابة ٥٠عاملا وعاملة للاصابة باختناق بالمنوفية

في واقعة اخري ، تعرض أكثر من ٥٠عاملا وعاملة للاصابة ، باختناق في حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات أمنية وقوات الحماية المدنية والاسعاف لنقل المصابين.

فيما قامت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بالدفع ب ٤ سيارات إطفاء إلى المدينة و٨ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيي الكوم التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت البداية بتلقى مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بحدوث اختناقات في مصنع نيدل كرافت، على الفور تم انتقال قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة الرائد احمد عرفه رئيس مباحث شبين الكوم للفحص والمعاينة ومعرفة أسباب الاختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتنوع الإصابات بين حالات اختناق وأغماءات دون وجود وفيات.

كما تم ندب للمعاينة والتوصل إلى أسباب حدوث الاختناق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.