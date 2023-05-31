رئيس وزراء الأردن يشارك فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بشرم الشيخ

كرم رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د كتورة هدى يسي وتقديم درع التكريم خلال اللقاء الخاص بالاتحاد بمقر مجلس الاعيان الأردنى، وشارك فى الاجتماع المهندس عبد الحكيم الهندى رئيس لجنة السياحة والتراث بمجلس الأعيان الأردنى العام.

وعقب التكريم صرحت دكتورة هدى يسى أن رئيس مجلس الأعيان الأردنى خلال اللقاء المشترك الخاص لوفد اتحاد المستثمرات العرب بمقر مكتبه أكد حضوره ودعمه ومشاركته مؤتمر الاتحاد فى دورته الـ26 الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات،الذى يعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر العام الحالى ويفتتح فى جامعة الدول العربية وتستكمل أعماله فى مدينة شرم الشيخ أرض السلام والمؤتمرات.

و أشارت "هدى يسى" إلى أن فيصل الفايز أكد أيضا دعم مبادرة عشانك يابلدى التى تدعم السياحة الدينية والعلاجية فى الأردن ومصر والدول العربية والإفريقية.

و أن اللقاء تناول استعراض أنشطة الاتحاد وأهدافه وخططها المستقبلية وأهمية وأهداف المؤتمر فى تحقيق التعاون العربى الإفريقى فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه المنطقة العربية.

جدير بالذكر انه فى إطار تفعيل مبادرة عشانك يا بلدى للسياحة المصرية الأردنية التى أطلقها اتحاد المستثمرات العرب وبحضور دكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ووفد أعضاء وعضوات الاتحاد انطلق العرض المسرحى الرحلة إلى مصر بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية على مسرح الآباء الفرنسيسكان بدير السيدة العذراء مريم بالمقطم لتنشيط السياحة بين مصر والأردن لدعم الحركة السياحية الدينية والعلاجية فى مصر وصولا لهدف الرئيس السيسى وعائد 35 مليار دولار.

كما حضر العرض المسرحى الأب بنيامين الفرنسيسكانى مسؤول الدير وعدد كبير من الصحافة والإعلام.

وأشارت “ يسي” إلى أهمية العرض الفنى الرحلة إلى مصر فى دعم السياحة داخل البلدين الشقيقين مصر والأردن.

حيث إن من أهم أهداف الاتحاد دعم السياحة قاطرة التنمية ويعمل حولها أكثر من 360 صناعة مغذية للقطاع وتحقيقا لاستدامة التنمية بصورة فعلية ودعم كل المجتمعات وصولا إلى هدف الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيق عائد 35 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأن مبادرة عشانك يابلدى تتضمن الترويج للسياحة الدينية بين مصر والأردن وتكون مصر قبلة الحج السياحى إلى جانب الترويج للسياحة العلاجية، كما أن الرحلة إلى مصر تضمنت رصد المسار السياحى الدولى لرحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر وإبراز معلومات مهمة عن مغطس السيد المسيح بنهر الأردن.