محاكمة المتهمين بابتزاز رجل أعمال 15 يوليو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجلين و3 فتيات، بتهمة تصوير مقاطع فيديوهات لرجل اعمال في أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح، لجلسة 15 يوليو.

تفاصيل محاكمة رجلين و3 فتيات بالجيزة

وقد أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، رجلين و3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل أعمال في أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ؛ كلا من "محمد و ممدوح و إيمان وياسمين ورباب"خطفوا بالتحايل المجني عليه "محمود.م"، إذ اتفقوا فيما بينهم علي مشروع إجرامي يتضمن اختطاف المجني عليه لسرقته وإكراهه علي تحرير سندات مثبته لدين، ووضعوا لذلك مخططا محكما، بدأوا تنفيذه باستدراج الثالثة له إلى حيث تقطن الرابعة بأكتوبر، لعلاقة سابقة فيما بينه والمتهمة الثالثة، وما أن وصل للمسكن وانفرد بالخامسة حتى باغته الأول والثاني مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء محل التهمتين الرابعة والخامسة متعدين عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات - ابانها التقرير الطبي، فانصاع لهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من إقصاءه عن من يذود عنه.

واقترنت الجريمة بجناية أخرى؛ هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان آنفي البيان هتكوا عرض المجني علية سالف الذكر بالقوة، كما سرقوا المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل وشقيقتها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، كما عاقبت المتهم "ع.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

وقد وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الشابو بدائرة القسم وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

عقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو كانت مُعدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.