كاد ماسترز تطرح حلول البناء الذكي لتحقيق التنمية الاقتصادية

نظمت شركه كاد ماسترز قمة ConsrtaTech23 يومي 23 و24 مايو، لمناقشة أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال التحول الرقمي.

حضر المؤتمر أكثر من 250 شخصيه من قيادات قطاع التشييد والبناء من القطاعين الحكومي والخاص، وتناولت القمة الموضوعات الخاصة بأهمية إدارة التشييد والبناء الذكي بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات بداية من مرحلة العقود وصولا لمراحل التشغيل والتسليم.

وتمت مناقشة العديد من القضايا التخصصية كالمسح الليزري وربط نظم المعلومات الجغرافية بالمباني وتكنولوجيا نمذجة معلومات المباني وغيرها من التكنولوجيات التي تساهم في تسريع عملية التنفيذ وعلى أعلى مستوى من الدقة مع توفير الوقت والتكلفة.

من جانبه قال طاهر سعيد المدير التنفيذي لشركة كاد ماسترز المنظمة للمؤتمر أن القمة حرصت على استجلاب العديد من الخبرات من جميع أنحاء العالم، حيث شملت قائمة المتحدثين أكثر من 30 خبير في التحول الرقمي في قطاع التشييد والبناء من أكثر من ست دول مختلفة.



كما حرص المؤتمر على دعوة العديد من الخبرات المصرية الرائدة في العديد من الدول ليقوموا بنقل خبراتهم إلى المجتمع المصري.

وأضاف أن شركة كاد ماسترز قامت بدور كبير منذ خمسة عشر عاما في نقل وتطبيق أحدث ما توصلت إلىه تكنولوجيا التشييد والبناء في العديد من الشركات المصرية والعربية ومساعدتها في التحول الرقمي مما ساهم في تعظيم قدرة هذه الشركات للمنافسة في السوق العربي والعاملي.

أضاف سعيد قمنا بالتعاون مع عدد من الوزارات لإطلاق مجموعه من البرامج التثقيفية والمبادرات التعليمية التي تستهدف تطوير وتنمية القدرات التكنولوجية للموظفين والمهندسين في هذه الجهات لزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات الإنشائية التابعة لهذه الجهات الحكومية وكانت النتائج ايجابية جدا ولمسنا تفاعل ايجابي كبير جدا من قبل هذه الجهات ورغبتها في تسريع عملية الرقمنة لكافة اعمالها ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة قطاع البناء والتشييد في مصر احدث التطورات العالمية.

أشار الي أن كاد ماسترز لها دور ملموس في تطوير القطاع التعليمي الهندسي لما تقوم به من مبادرات مستمرة مع العديد من الكليات الهندسية الحكومية والخاصة في سبيل سد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، حيث قامت بتدريب أكثر من خمسين ألف مهندس حتى الآن في العديد من الدول العربية.

و أشار الى أن كاد ماسترز عازمة على تكرار مؤتمر تكنولوجيا التشييد والبناء ConstraTech23 سنويا والمضي قدما في دعم وتطوير المجتمع الهندسي العربي.