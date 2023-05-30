أول تعليق من أشرف زكي على فوزه بجائزة الدولة التقديرية (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه يتمنى تكريم الفنانة الكبيرة عبلة كامل ، معلقا: “ بقالي سنتين بتحايل عليها وهي تقولي المرة الجاية وأناشدها أن توافق على التكريم العام المقبل”

أشكر أساتذتي وزملائي والتكريم فضل من ربنا ونعمة كبيرة

وعلق الدكتور أشرف ذكي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع على فضائية " Etc"، على تكريمه بجائزة الدولة، قائلا: "ده فضل من ربنا ونعمة كبيرة وبشكر ربنا وبشكر أساتذتي وزملائي والحمد لله".

وأشار أشرف زكي إلى أنه يتمنى أن يكون على مستوى الثقة بهذا التكريم، متابعا: "ناس كتير أوي من الفنانين تستاهل التكريم ومش شرط كل الناس تكون في دائرة الضوء".

وأعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاث مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

حصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

أسماء الفائزين في مجالات الجائزة المختلفة



كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

الفائزون مجال العلوم الاجتماعية

و حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي ، والأستاذ صلاح سالم.

جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.

وحرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية للفنون، معربة عن فرحتها الكبيرة بفوزه.

ونشرت روجينا صورة أشرف زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: الحمد والشكر لله.. مبروك ياحبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون.. مبروك حلم من أحلامك بيتحقق.. لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب تستاهل كل الجوائز اللي في الدنيا.. مبروك مايا ومبروك مريم دايمًا فخورين بمشوار أبوكم.. مبروك ليا دا أسعد أيام حياتي.. مبروك يا أبو البنات.. مبروك يا عمري.

و سبق وأن تحدثت الفنانة روجينا عن دعم زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لها في مشوارها الفني، وتحديدًا في مسلسل ستهم، الذي تنافس به في موسم دراما رمضان 2023.

وقالت روجينا : أعتبر أشرف زكي زوجي فقط، بل هو أستاذي أيضًا، وعندما أكون قلقة أو متوترة لا آمن لشخص غيره، وعندما كنت متوجهة لعمل بروفات الشخصية الرجالية التي ألعبها خلال مسلسل ستهم لم يتركني قط وكان معي، وعندما يكون لديّ مشاهد صعبة ومتوترة لا أطمئن سوى بوجوده جواري.