آلاف اليهود المتشددين يشيعون جثمان زعيمهم الروحي.. شاهد

توفي غيرشون إدلشتاين، أحد القادة الدينيين لليهود الأرثوذكس المتطرفين، اليوم في إسرائيل عن عمر يناهز 100 عام.

ونُقل جثمانه إلى مقبرة في بني براك حيث حضر آلاف الأشخاص جنازته.

وتوفي الحاخام غيرشون إدلشتاين، أحد القادة الروحيين لليهود الأرثوذكس المتطرفين، يوم الثلاثاء عن عمر يناهز المائة، بحسب مصادر إسرائيلية رسمية.

القادة الدينيين لليهود

وأبدى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ حزنه على وفاة إدلشتاين ووصفه بأنه "زعيم روحي رائد أثرت معرفته بالتوراة على جيلنا وستؤثر على الأجيال القادمة".

وفي مارس الماضي، خلف إدلشتين الحاخام حاييم كانيوسكي كرئيس لمجلس حكماء التوراة، مجلس التوراة الموحد الذي يقود الائتلاف المنخرط في حكومة الدولة العبرية الحالية.

القادة الدينيين لليهود

نشأة إدلشتاين

ولد إدلشتاين في روسيا عام 1923 وهاجر إلى فلسطين عام 1934 إبان الانتداب البريطاني.

درس إدلشتاين في مدرسة بونفيس الدينية الشهيرة قبل أن يتولى إدارة بني براك، وهي مدينة أرثوذكسية متشددة شرق تل أبيب.

ودُفن جثمان إدلشتاين في مقبرة في بني براك شرقي تل أبيب في جنازة حضرها حشد كبير من اليهود المتشددين.