مصطفى شلبي يحصد جائزة الأفضل في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حصد مصطفى شلبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وساهم مصطفى شلبي في فوز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ، بعدما صنع الهدف الثاني لإبراهيما نداي ببراعة.

وكان الأبيض قد تقدم بأول الأهداف عن طريق كرة رأسية بنجاح عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد الذي استغل كرة مرسلة من ركلة ركنية متقنة بأقدام أحمد سيد زيزو عند الدقيقة 87 ، قبل أن يضاعف إبراهيما ناداي تقدم الزمالك عند الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن اللقاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 50 في الترتيب الرابع ، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في الترتيب السابع عشر.

إنفراجة في أزمة الحجز على أرصدة الزمالك

على جانب آخر عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الساعات القليلة الماضية من أجل حل أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

خلال الاجتماع، اقترح أشرف صبحي، وزير الرياضة، على مسؤولي الزمالك فتح حساب للنادي في هيئة البريد من أجل تلقي كافة الأموال، والتبرعات للأبيض.



ومن المقرر أن يبدأ نادي الزمالك في خطوات فتح حساب في هيئة البريد، خلال الساعات المقبلة، من أجل حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك البنكية.



وأشار وزير الرياضة أنه سيتم إضافة بند باللائحة المالية للأندية يتيح لها فتح حسابات في هيئة البريد مع البنوك المصرية وعليه سيستطيع الزمالك إيداع وتلقي الأموال بالبريد.



يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك عن وجود أزمة مالية بسبب الحجز على أرصدته في البنوك، وعليه أصبح مقيدًا في مسألة الصرف من أجل إقامة المعسكرات للمباريات وشراء اللاعبين وغيره.

الزمالك يوضح حقيقة رحيل أوسوريو

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، حقيقة هروب المدرب الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، من تدريب القلعة البيضاء خلال الساعات الأخيرة عن هروب أوسوريو.

وأكد عبدالواحد السيد أن أوسوريو مستمر على رأس القيادة الفنية بنادي الزمالك، لافتًا أن الأزمة كانت بين المدرب الكولومبي وإدارة الفندق الذي يقيم فيه.

وأوضح مدير الكرة أن إدارة الفندق طالبت أوسوريو بتسديد مبالغ مالية مستحقة نظير إقامته، ورفضت خروجه من الفندق، ما أشعل غضب المدرب الكولومبي.