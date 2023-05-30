وزير الإسكان: "موقع التجلى الأعظم "هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذى تتم متابعته بشكل مباشر من القيادة السياسية، حيث يهدف المشروع لتطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين.

كما انه مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى.

موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير سيناء، يتولى تنفيذ أعمال التطوير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر.

أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان المجتمع المحلي - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالإسباعية).