الأندية الإنجليزية مهددة بخصم نقاط حال وقوع  هذا السلوك

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء،أن الأندية الجماهيرية في إنجلترا قد تتعرض لخصم 12 نقطة من رصيدها حال تكرار وقائع سوء السلوك الجسيم.

هذه الخطوة التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة تنظيم كرة القدم وصدق عليها مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جاءت بعد ردود الفعل التي أجمعت على أن السلوك غير اللائق من جانب اللاعبين يمثل مشكلة كبيرة.

وتتراوح العقوبات بين خصم 3 إلى 12 نقطة من الأندية المتورطة في مخالفات مثل التمييز والاعتداء أو محاولة الاعتداء، والاتصال الجسدي أو محاولة الاتصال الجسدي ضد حكم المباراة.

وذلك اعتمادا على عدد المخالفات التي تم ارتكابها في غضون 12 شهرًا من المخالفة الأولى للفريق ومدى خطورة كل واقعة.

وقال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،: هذه خطوة مهمة للأندية الجماهيرية في إنجلترا، وهي تحدد بوضوح التزامنا بمعالجة حوادث سوء السلوك الجسيم.

وأضاف: بداية من موسم 2023 /2024 سيتسبب اللاعبون والمدربون الذين يسيئون التصرف بشكل متكرر، في إيذاء فرقهم من خلال خصم النقاط، لن يتم التسامح مع السلوك غير المقبول تجاه اللاعبين والمسؤولين الآخرين.