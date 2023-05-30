تفاصيل اختناق أكثر من 50 عاملا وعاملة بمصنع ملابس بالمنوفية

تفاصيل اختناق ..تعرض أكثر من 50 عاملا وعاملة للإصابة، باختناق في حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات أمنية وقوات الحماية المدنية والاسعاف لنقل المصابين.

تفاصي إصابة 50 عاملا وعاملة بالاختناق

فيما قامت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بالدفع ب ٤ سيارات إطفاء إلى المدينة ، و٨ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي الكوم التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت البداية بتلقى مدير أمن المنوفية ، إخطار من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بحدوث اختناقات في مصنع نيدل كرافت، على الفور تم انتقال قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة رئيس مباحث شبين الكوم للفحص والمعاينة ومعرفة أسباب الاختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتنوع الإصابات بين حالات اختناق وأغماءات دون وجود وفيات.

كما تم ندب للمعاينة والتوصل إلى أسباب حدوث الاختناق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفاة موظفة جهاز 15 مايو

وقد لقيت موظفة مصرعها اليوم ، من المصابين في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وقد اندلع حريق هائل، امس الاثنين، داخل مبنى خدمي مكون من 5 طوابق بمدينة 15 مايو.

وقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 23 شخصا خلال الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فتاة امبابة

فيما تسببت بطانية في مصرع فتاة ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي حتفها ، بعدما اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقى مفتش مباحث إمبابة، إخطارًا من رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحالة سقوط من علو ووجود حالة وفاة، على الفور تم تكليف رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع طالبة، 16 عامًا، اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع، لتلقى مصرعها في الحال، وذلك أثناء قيامها بوضع بطانية على منشر الغسيل وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء في الفحص.

نقلت جثة الطالبة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.