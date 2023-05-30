أحمد موسى يطالب البرلمان بإنهاء قانونين مهمين لتغيير مزاج المصريين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لابد من إنهاء قانوني تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، متابعا أن هذا الأمر يخص أكثر من مليون طلب تصالح.

وطالب أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بإنهاء قانوني تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء.

ضرورة إنهاء قانوني تقنين الأراضي والتصالح للتيسير على المواطنين

وتابع أحمد موسى: " الدولة منحت تيسيرات للجميع، و"لو عندك برج ممكن تتصالح عليه"، لافتا إلى ضرورة انهاء قانوني تقنين الأراضي والتصالح للتيسير على المواطنين.

الرئيس السيسي يراعي دائما البعدين الاجتماعي والاقتصادي

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي منذ سنوات يراعي دائما البعدين الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن إنهاء هذين القانونيين يخدمان الملايين من المصريين، مشيرا إلى أن هناك قانونين مهمين ينتظرهما الشعب المصري ومرتبطان ببعضهما البعض، وهما إنهاء قانون تقنين الأراضي ويرتبط به إنهاء قانون التصالح، موضحا أن القانون الأول انتهى وينتظر إرساله للبرلمان.



وتابع : مطلوب من البرلمان إنهاء هذه المطالب قبل فض دور الانعقاد بعد نحو 3 أسابيع، لأن ملايين المصريين يستفيدون من هذه القوانين،موضحا أن الرئيس السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في كل التحركات والإجراءات.

وأكد أحمد موسى، ثقته في عدم تأخر هذه القوانين في البرلمان، وسوف يناقشها سريعا، لافتا إلى أنه لا يمكن الانتظار حتى شهر أكتوبر المقبل لأنه موعد بعيد.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه في حال إنهاء هذه القوانين سيتغير مزاج الناس، لأفتا إلى أنه يتلقى اتصالات من الداخل والخارج للسؤال على هذه القوانين.



وقال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنته الحكومة عن إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، خطوة جيدة، وتأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم، وخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



وأضاف الهضيبي، أن ما تضمنه التعديل المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان أخرى للبت في التظلمات، خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون 144 لسنة 2017، التي تسببت في تأخر إنجاز الطلبات والبت فيها، مؤكداً على ضرورة توفير عدد كاف من العاملين والمختصين في هذه اللجان، والعمل على السرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطنين على حقوقهم، والإسراع في التقنين والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، خاصة أنه كان هناك بطء في عملية الفحص والمعاينة والتقنين، فوفقا لإحصائيات أعلنتها الحكومة، إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 ألف طلبات، وإجمالي العقود المحررة 64.020 ألفا، وتم رفض حوالى 35 ألف طلب، وهناك حوالي 100 ألف طلب تم تقنينها، وتم تحصيل 27 مليار جنيه من حصيلة تقنين الأوضاع، رغم أن الحكومة أعلنت في برنامجها أن المتوقع تحصيله 100 مليار جنيه من ناتج التقنين.



وأشار إلى أن ما تم النص عليه في مشروع القانون بأن يكون التصرف عند التقنين إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، أمر جيد أن يتم إتاحة أكثر من خيار أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مما سيساهم في التيسير على المواطنين - كل حسب ظروفه ومقدرته، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير، بأن تكون الأسعار مناسبة حسب المنطقة الجغرافية والموقع، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة، وبالتالي يجب التيسير في السداد ومراعاة غير القادرين.