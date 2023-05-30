الأهلي يبدأ استعداداته لنهائي أفريقيا أمام الوداد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة نظيره الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





واكتفى لاعبو الأحمر الذين لم يتواجدوا في مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري بأداء مرانًا قويًّا اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة,

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في الوقت الذي واصل فيه أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الأول.

كان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد عبر أقدام حسين الشحات، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب ستاد القاهرة، والمؤجلة من منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

التأهل للنهائي ..

وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي البطولة القارية عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا على ملعب حماد العقربي برادس ، كذلك الفوز إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات على ملعب ستاد القاهرة الدولي .

بينما تأهل فريق الوداد المغربي عقب التعادل سلبيًا أمام صن داونز الجنوب أفريقي سلبيًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية ، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما على ملعب الفريق الجنوب أفريقي ووسط جماهيره.



ويخوض الأهلي لقاء النهائي باعتباره الفريق الأكثر تتويجًا بالمسابقة القارية بـ 10 ألقاب ، بينما يلعب الفريق المغربي اللقاء بعد حصده لقب العام الماضي على حساب الأهلي خلال المباراة الواحدة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بدولة المغرب.