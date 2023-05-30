الرئيس السيسي يؤكد أهمية تنمية رياضة الفروسية.. صور

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الكلية الحربية، والتقى مع عدد من كبار مُربي الخيول العربية المصرية، وعدد من طلبة دورة الفروسية رقم 1 بالأكاديمية العسكرية المصرية.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تنمية رياضة الفروسية:

وأكد الرئيس السيسي، خلال زيارته على أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة بما ينعكس إيجابًا على شخصية النشء وحياتهم العملية مُستقبلًا، حسبما صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي

جاء ذلك على هامش حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جانبًا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزيـر الـدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية العليا، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الرئيس السيسي

وتابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية جميع البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه مـن نتـائـج أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي.