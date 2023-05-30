"الرجل الأخر" بداية اكتشاف رامز جلال وحلا شيحة

كشف المؤلف مجدي صابر العديد من الأسرار الفنية، إضافة إلى بعض الموضوعات الشخصية، وذلك خلال استضافته في برنامج “البلد” والمذاع عبر قناة TeN.

وقالت مجدي صابر: " انا موجود في الدراما المصرية بإعادة عرض أعمالي بشكل مستمر لأنها لها قيمة كمسلسل الرجل الاخر الذي يتم اعادة عرضه الى الان في كل دول الوطن العربي ".

حلا شيحة

وأضاف ان مسلسل الرجل الأخر هو بداية اكتشاف موهبة نجوم كبار مثل "رانيا فريد شوقي" و"رامز جلال "و"احمد زاهر" و"حلا شيحة".

جدير بالذكر ان آخر اعمال المؤلف صابر مجدي هو مسلسل " ليلة السقوط " مسلسل عراقي رمضان 2023 أما في الدراما المصرية فأخر اعماله مسلسل "افراح ابليس" الجزء الثاني عام 2019.

رامز جلال

نبذة عن السيناريست مجدي صابر

سيناريست مصري. كان متخصصًا في كتابة أدب الأطفال والأدب البوليسي، ثم اتجه إلى كتابة الدراما التلفزيونية، ومن أشهر أعماله (الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، أين قلبي، يا ورد مين يشتريك).