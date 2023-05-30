الفيشاوي يفتح باب الجدل بشأن "التاتو".. رأي الدين في الوشم

أثارت صورة الفنان أحمد الفيشاوي، أمام الكعبة الشريفة أثناء تأدية مناسبك العمرة غضب رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد ظهوره والوشم يملئ جسده، ليتسائل البعض عن حكم الدين فيمن يؤدي مناسك العمرة متوشمًا.

الفيشاوي يفتح باب الجدل بشأن "التاتو"

الصورة الذي ظهر فيها الفيشاوي كان برفقة منتج فيلمه الجديد "رهبة"، وذلك قبل الاحتفال بعرض الفيلم في السعودية.

من جانبه أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، حكم أداء العمرة بالوشم، قائلا: إنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأدائك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم، صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن، فافعل، واستغفر الله، واسأله أن يعفو عنك.

حكم الوشم على الجسم

وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، في فتوى سابقة إن «التاتو» أو الوشم محرم، لأن الدم الخارج نجس، وبالتالي فهو ينجس نفسه، ومع تطور العلم بدأوا يثقبون الجزء الأول من الجلد حتى لا يخرج الدم، ويستخدمون الأصباغ المختلفة غير «التوتيا»، منوها بأن الخلاصة «إذا كان هناك ثقب يخرج الدم، فهو حرام، لأن تلطيخ الإنسان نفسه بالنجاسة عن اختيار وليس بإكراه.

وأوضح، أنه إذا كان التاتو أو الوشم لا يخرج الدم فلا يكون حراما، وكذلك هناك نوع من التاتو الشكلي، وهو الرسم بالحنة على اليد، فهذا لا حرج فيه لأنه يزال بالمياه وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن الشباب يقلدون الغرب فى رسم الوشم ليس أكثر من ذلك رغم أنه ليس من ثقافتنا ولا من ثقافة الغرب الأساسية، مناشدا الشباب أن يبتعدوا عن استيراد هذه الثقافات لأن فيها غباوة فى نقلها.