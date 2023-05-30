ري المنيا: إزالة التعديات على أملاك الري ومخرات السيول

قال المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، اليوم الثلاثاء، إن المديرية نفذت أعمال العديد من الإزالات على مدار اليوم بمراكز المحافظة، خلال حملة إزالات مكبرة.

والتي أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة ناحية قرية خزام، وقرية التل الغربي زمام هندسة ري شرق ديروط، كما تم التفتيش والمتابعة على إدارات قبلي المنيا، وأيضًا الإدارة العامة لري شرق المنيا ومتابعة معدات إدارة الصيانة الوقائية بالمنيا.

وأضاف وكيل وزارة الري بالمنيا، أنه يتابع يوميًا أعمال الإزالات بجميع مراكز المحافظة، والتصدي الفوري لمن يخالف القانون، مضيفًا، أنه تتم أيضًا أعمال النظافة والتشجير يوميًا، ومتابعة نظافة مخرات السيول، والتأكد من سلامتها ونظافتها.