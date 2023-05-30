روسيا تسلم 1.5 مليون جواز سفر لسكان أوكرانيا

روسيا تسلم 1.5 مليون جواز سفر في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الثلاثاء أن روسيا سلمت ما يقرب من 1.5 مليون جواز سفر في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا. وقد أبلغ السكان في تلك المناطق عن الحاجة إلى حمل جواز سفر روسي، وذلك بسبب الإجراءات البيروقراطية الضرورية. واعتبرت كييف هذه الخطوة محاولة لطمس الهوية الأوكرانية.

روسيا تسلم جوازات سفر روسية في المناطق التي تحت سيطرتها

وفي اجتماع حكومي، صرح ميشوستين قائلاً: "منذ أكتوبر من العام الماضي، تم تسليم حوالي 1.5 مليون شخص جواز سفر روسي في المناطق الجديدة". وأشار إلى أنه يقصد بهذه المناطق أجزاء من دونيستك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون التي تحت السيطرة الروسية.

وتدعي روسيا أنها ضمت هذه المناطق، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بشكل كامل. وأكد ميشوستين أنه من المهم أن يشعر جميع سكان هذه المناطق بالتغيرات الحقيقية التي تحدث في المدن والبلدات، وأنهم يرون أن جميع الشوارع والمنازل تجري ترميمها تدريجيا.

ويقوم الكرملين منذ سنوات بإصدار جوازات سفر للأشخاص الذين يعيشون في مناطق دونباس التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لروسيا منذ عام 2014، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها. وجاءت هذه الخطوة في ظل استمرار الهجوم الروسي في أوكرانيا.

تاريخ اوكرانيا

وانفصلت أوكرانيا التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي خلال فترة طويلة من التاريخ عن روسيا. في عام 1922، حيث تأسس الاتحاد السوفيتي كدولة اتحادية تضم عدة جمهوريات سوفيتية، بما في ذلك جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية الذاتية الإدارة.

وخلال فترة الاتحاد السوفيتي، تم تطبيق سياسة التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في أوكرانيا بشكل مشترك مع باقي الجمهوريات السوفيتية. وشملت هذه السياسة العديد من الجوانب بما في ذلك التصنيع، والزراعة، والتعليم، والثقافة، والرياضة. كما تم تنفيذ سياسات جماعية تهدف إلى توحيد الشعوب المختلفة داخل الاتحاد السوفيتي تحت الأيديولوجيا الشيوعية.

ومع تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وانهيار النظام الشيوعي، أعلنت أوكرانيا استقلالها وأصبحت دولة مستقلة. تبنت أوكرانيا أفكار دول الغرب والديمقراطية كنظام سياسي واعتمدت اقتصاد السوق الحر. ومع ذلك، كان للتاريخ السوفيتي لأوكرانيا تأثيرًا كبيرًا على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وبعد استقلالها، واجهت أوكرانيا العديد من التحديات في تشكيل هوية وطنية جديدة وبناء هياكل الدولة وتعزيز الاقتصاد. وعانت البلاد من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، بما في ذلك الصراعات الداخلية والتوترات الإقليمية، بما في ذلك الصراع في شبه جزيرة القرم في العقود الأولى بعد استقلالها.

وواجهت أوكرانيا صعوبات في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعاني من التباينات الإقليمية والاختلافات الثقافية واللغوية. وتمركزت العديد من المشكلات حول العلاقات مع روسيا وتأثيرها على السياسة الداخلية والخارجية لأوكرانيا.

حرب القرم

وفي عام 2014، اندلعت أحداث مهمة في أوكرانيا عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وخاصة في مناطق دونباس. وتصاعدت التوترات والصراعات المسلحة بين القوات الأوكرانية والقوات المؤيدة لروسيا، وأدت إلى تدخل دولي وتصعيد الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

وتعد الأحداث التي شهدتها أوكرانيا منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتي جزءًا من تحولاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، تسعى أوكرانيا إلى تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الدولية مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي بشكل عام.

وتلعب أوكرانيا دورًا استراتيجيًا في المنطقة، حيث تمتلك موقعًا جغرافيًا هامًا وموارد طبيعية غنية. وتسعى الحكومة الأوكرانية إلى تعزيز التكامل الأوروبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.