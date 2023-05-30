الثلاثاء 30 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

"نقل البرلمان" توافق على موازنة هيئة ميناء دمياط

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة لميناء دمياط، وبحضور ممثلي وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارةالمالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وايضا بحضور اللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، العميد هشام شوقي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الماليه والتجارية ورفيق عبد الباري مدير إدارة الموازنة والتكاليف بميناء دمياط.

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موازنة هيئة ميناء دمياط

حيث بلغت تقديرات موازنة هيئة ميناء دمياط 2023/2024 مبلغ 8 مليار و952 مليون و150 ألف جنيه بعجز عن العام الحالي 23/23 6 مليار و371 مليون و11 ألف بنسبة انخفاض 41،6%.

وقد  وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  علي موازنة الهيئة العامة لميناء دمياط للعام المالي الجديد 2023- 2024.

و في ختام اجتماعات لجان الموازنه الخاصه بوزاره النقل، قال النائب علاء عابد ،أن اللجنه ناقشت موازنه ١٤ هيئة من الهيئات العامة التابعة  لوزارة النقل والمواصلات، للعام المالي 2023/2024.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية  للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب وهيئة مكتب لجنه النقل والمواصلات واعضاءها وأمانه اللجنه علي،الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان الدعم الفني من رئيس المجلس والامانه العامة، أنه من انجح عمل اللجنة خلال ادوار الانعقاد الثلاثة الماضية.

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