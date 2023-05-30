تامر عبد المنعم يستقبل سفير فنزويلا بالقاهرة

استقبل اليوم الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما السفير ويلمر بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، وذلك في اطار توجيهات معالي الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالانفتاح والسعي للتعاون الثقافي خارجيا ونشر ثقافتنا المصرية وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة .

تامر عبدالمنعم وسفير فنزويلا

واتفقا علي اقامة نادي سينما فينزويلي شهري بقصر السينما واقامة معرض فوتوغرافي ببلاتر القصر للحياة البدائية بفنزويلا هذا فضلا عن تسلم السفير مجموعة من الافلام الدعائية والسياحية لمصر من الفنان تامر عبد المنعم الذي صرح ان الادارة انفقت علي ان تقوم السفارة بترجمة الافلام للغة الاسبانية ويتم عرضها بشتي الاماكن بفنزويلا وايضا علي شاشات التلفاز هناك كخطوة من وزارة الثقافة للترويج عن الاماكن السياحية الساحرة بمصر.

تامر عبدالمنعم وسفير فنزويلا

وتشمل الافلام فيلم ابو سمبل للمخرج عصام حلمي وسيوة للمخرج احمد البدري ونويبع للمخرج عادل عوض والتجلي سانت كاترين للمخرج عبدلله مرسي وطابا للمخرج احمد البدري ودهب للمخرج عبدلله مرسي وادي الريان للمخرج بهاء الدين مصطفي .