فحص 19 مليون سيدة خلال مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي

تنوعت المبادرات الرئاسية، وشكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع المصري، وأحدثت تغييرات نوعية، في بناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

ونالت الأسرة الفقيرة والمرأة نصيبًا وافيًا من المبادرات الرئاسية، إذ قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك مبادرات كثيرة مهتمة بصحة المرأة وهي مبادرات رئاسية لا تهتم فقط بصحة المرأة، ولكن بصحة المجتمع بشكل عام، وهذه المبادرات كان لها تأثير كبير على صحة الشعب المصرى.

فحص 19 مليون سيدة:

وتابع عبد الغفار، حديثه خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة "سى بى سى" أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي تمكنت من الكشف المبكر على 19 مليون سيدة مصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه قبل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، كان هناك 70 % من الحالات المصابة بهذا المرض يتم اكتشافها في المرحلة الرابعة وهي مرحلة متأخرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بعد المبادرة أصبح يتم اكتشاف المرض في مراحله الأولية، موضحًا: "أورام الثدي من الأمراض التي يمكن الشفاء منها بنسبة 100 % حال اكتشافها".