حبس المتهم بإدارة صفحات لبيع قطع أثرية مقلدة

أمرت جهات التحقيق، بحبس القائم على إدارة صفحات لترويج بيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل، للنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل المختلفة، يعلن من خلالها عن امتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم استهداف المتهم، وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (جهاز تابلت وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل بأسماء وصفات مختلفة، يستخدمها فى استدراج واستقطاب ضحاياه، رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامى).

بمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع المعتمدية بجوار مخزن الأنابيب بمنطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

من جهة أخرى، تعرض شخص للإصابة، إثر نشوب حريق نشب بإحدى الشقق السكنية في شارع عبيدة بن الجراح بمحطة حسن محمد في منطقة فيصل.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة، باشتعال النيران بإحدى الشقق السكنية بفيصل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد ومعاينة الخسائر التى نجمت عن الحريق.

وقد تم نقل المصاب الى المستشفى ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.