دراجة بخارية تنهي حياة طفل بالوراق، لقى طفل حتفه ، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره الطريق بشارع كورنيش النيل بالوراق في محافظة الجيزة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل واقعة مصرع طفل بالوراق

وكانت البداية بتلقى مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن الجيزة إخطارا من رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بشارع النيل.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية، يقودها عامل، 18 سنة، اصطدم بطالب 10 سنوات، مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقله إلى المستشفى، وتوفي أثناء إسعافه.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة شاب البساتين

كما كشفت مناظرة نيابة البساتين الجزئية،اليوم الثلاثاء لجثة شاب عثر عليها في عقار تحت الإنشاء بمنطقة البساتين ، واوضحت المعاينة أن الجثة فى العقد الرابع من العمر وبه جرح غائر بالرأس أثر ضربه بألة حديدية ، وبكامل ملابسه ومسجاه على وجه.

وكانت البداية بتلقي للاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة ، بلاغ قد ورد من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء كائن بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، وتبين من خلال المعاينة والفحص العثور على جثة شاب مقتولا،وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

وفاة موظفة جهاز 15 مايو

لقيت موظفة مصرعها منذ قليل، من المصابين في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وقد اندلع حريق هائل، امس الاثنين، داخل مبنى خدمي مكون من 5 طوابق بمدينة 15 مايو.

وقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 23 شخصا خلال الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.