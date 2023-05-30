تضامن المنيا توزع مليون جنيه على 58 أسرة

في إطار التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ، وتضافر الجهود لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وزعت مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، اليوم، فيز المنحة الخيرية والمقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي .

وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ياسر بخيت، و الدكتور سيد سعداوي ، شيماء سيد مدير إدارة الجمعيات بالمديرية ، و منال محمد مدير المركز الإعلامي بالمديرية ، وربيع عبد الجليل مدير مكتب جمعية الأورمان بالمنيا ، و محمد حسين مراجع بالجمعيات الأهلية

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، انه قد تم توزيع المنحة على 58 أسرة يتيمة في محافظة المنيا، وتبلغ قيمة المنحة حوالي 17500 جنيه للطفل الواحد، بإجمالي مبلغ 1050000 جنيه، مضيفا أن هذه الفيزا بكامل رصيدها للمستحق لا يتدخل احد في صرفها وأنها بمثابة محفظه لهم

وأعرب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، عن سعادته لهذا الحدث ودعمه الدائم للأيتام وامهاتهم ، وكذلك قدم الشكر لجمعية الاورمان على تعاونها المستمر في مساعدة جميع الفئات الأولى بالرعاية.